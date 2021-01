Hoppet seg opp i A-klassen  

Sport

– Jeg har forhåpninger om at det skal være mulig å ta steget opp i eliteklassen før vinteren og sesongen er omme. For å klare det er jeg nødt til å sikre meg to pallplasseringer i løpet av en og samme helg. Selv om det er tøft, er det på ingen måte umulig dersom jeg får tatt ut potensialet. Jeg føler ikke jeg har fått gjort det så langt i vinter, selv om det var fremgang å spore i årets to siste konkurranser. Fortsatt har jeg en god del å gå på, sier Røshol Johnson til Rbnett.