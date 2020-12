Høsten har gitt stor fremgang for skitalentet. Nå håper han karrierens første junior-NM går som planlagt

Sport

– Jeg føler denne prestasjonen var fullt på høyde med den som ga meg tredjeplass på Sjusjøen rett før jul. Det gikk bedre og bedre utover i løpet og jeg følte egentlig at jeg hadde mye å gå med i dag. Det var godt å kjenne at kroppen responderte, sier Engdal til Rbnett, etter at han hadde klatret opp på pallen i det tradisjonsrike rennet, som i år ble arrangert på en reservearena.