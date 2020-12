RB-sporten oppsummerer sesongen: Hyller legendens avskjed som årets øyeblikk 

Sport

Året startet i det uvisse, med pandemien som stengte ned alt. Da sesongen endelig kom i gang 16. juni, var de fleste sulteforet som aldri før.

Regjerende seriemester Molde startet forrykende, og vant åtte av de første ti seriekampene. Likevel sørget en svak periode midt i sesongen, spesielt på bortebane, for at gullet glapp til suverene Bodø/Glimt. Men selv om det ikke ble seriegull denne gangen, var sesongen full av oppturer.

Panelet, som denne gangen består av Calle Indbjør, Pernille Huseby og Martin Brøste, er sammen med ordstyrer Ole Bjørner Loe Welde, alle enige om at det klubben har gjort ute i Europa denne sommeren og høsten har vært svært imponerende.

– Jeg må si årets høydepunkt for meg er straffesparkkonkurransen mot Qarabag, som sikret Molde Europa-spill. Det er ikke bare snakk om et eventyr i Europa, men også vanvittig med penger. Mange var kritiske til taktikken Erling Moe valgte med 4-5-1, men personlig har jeg takket ham for at han turte. Det handlet tross alt om å sikre spill i Europa, sier Indbjør, som også trekker frem hjemmekampen mot Rapid Wien som årets beste kamp av Molde-laget.

Hyller Moström

Panelet har nok også med seg mange når de mener at Mattias Moströms scoring mot Sarpsborg 08 er høyt oppe på lista. De konkluderer med at det må være årets øyeblikk.

– Den gleden og euforien som var på stadion da han scoret sitt siste mål på Aker stadion, er noe jeg ikke kommer til å glemme. Han ble løftet opp av lagkameratene og tårene kom, midt under kampen. Han har vært her i 14 år, som er halve livet mitt, sier sportsjournalist Brøste.

– Man kunne ikke regissert en bedre avgang, svarer Loe Welde.

Måtte igjen svare for Gregersen-skepsis

Igjennom hele året har det også vært mye snakk om Stian Rode Gregersen, og den fantastiske måten han har motbevist kritikerne gang etter gang. RB-sportens egne Pernille Huseby var tidlig skeptisk, men har gjentatte ganger lagt seg flat for at hun ikke hadde tro på midtstopperen.

Dette blir naturlig nok også et tema denne gangen, da panelet er samstemte i at Gregersens sesong må være årets overraskelse.

– I likhet med mange andre, var jeg litt skeptisk til hans tilbakekomst. Der tok jeg kjempefeil, og har lagt meg paddeflat. Jeg er kjempeglad for det, for nå er Gregersen en av mine favorittspillere. Han har vært helt vanvittig god, understreker Huseby.

