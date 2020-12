Ohi-dobbel og ellevillt Ellingsen-treff da Molde kronet sølvet med festfotball

Sport

Leke James og Mattias Moström sto for de to andre målene i maktdemonstrasjonen, der et svært tamt Sarpsborg-lag syntes å ha tatt juleferie for lengst.

– Det var deilig. Vi ville avslutte med stil og gi Mattias Moström en god avslutning om dette blir hans siste kamp. Motivasjonen i dag var å gjøre dette for «Moa», sa Ohi til Eurosport.

Moldes seier gjør at laget ender på 62 poeng i årets utgave av Eliteserien. Opp til suverene Bodø/Glimt er det 16 poeng. Det kan bli til 19 om nordlendingene vinner over Viking senere søndag.

Sarpsborg var allerede trygg før lørdagens kamp og endte sesongen på 32 poeng.

– Jeg er skuffet over innsatsen og resultatet. Akkurat nå er jeg jævlig glad denne kampen ikke hadde noen betydning, sa Sarpsborg-trener Mikael Stahre.

Plankekjøring

Et redusert Sarpsborg-mannskap hang brukbart med i innledningen av kampen, men etter at Molde fikk straffe midtveis i omgangen raknet Stahres menn totalt.

Straffesparket ble gitt da Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrems skudd traff Tobias Heintz i hånden. Dommer Tore Hansen pekte så bestemt på straffemerket, og Leke James var iskald fra ellevemeteren.

Mattias Moström sørget for 2-0 på direkten da han limte ballen helt ned ved stolperoten etter en gjenvinning på Sarpsborgs banehalvdel. Det var den svenske 37-åringens første scoring denne sesongen, i det som kan bli hans siste kamp for blåtrøyene siden ankomsten til rosenes by i 2007.

Drømmescoring

Så var det duket for et drømmeangrep: Erling Knudtzon sentret mot Ohi, som hoppet over ballen slik at den trillet videre til Eikrem. Ohi gikk deretter på et løp innover mot mål, samtidig som Eikrem fant Martin Ellingsen inne i boksen.

Ellingsen viste så et vanvittig overblikk da han vartet opp med en genial flikk mot Ohi, som kronet drømmeangrepet med en lekker chip over Simon Thomas i Sarpsborg-kassa.

– Det var fantastisk bra spill av oss. Det er dette som kjennetegner Molde, sa en smilende Ohi.

Men Molde-spissen var langt fra ferdig. Drøye ti minutter ut i den andre omgangen rappet han til, og skuddet gikk mellom beina på Sarpsborg-keeperen og inn i nettet.

Martin Ellingsen kronet maktdemonstrasjon med en ellevill scoring da han smelte til fra rundt 40 meter. Vertene vant svært komfortabelt i høstværet mot Mikael Stahres menn.