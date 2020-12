Hør Bollys utrolige historier: Drogbas sponsoravtale, merkelig tannlegebesøk og ellevill parodi

Sport

Moldes lynving er gjest i denne ukas episode av podkasten RB-sporten. 30-åringen forteller blant annet om opplevelsen av å spille fotball-VM med Elfenbenkysten i 2014, med stjerner som Yaya Touré og Didier Drogba på laget. Du kan for eksempel høre om da sistnevnte banket på døra til Bolly på spillerhotellet for å skaffe MFK-profilen en god avtale.

Hør også den elleville historien om da Bolly fikk beskjed om å trekke ei tann for å få bukt med kneproblemer. I tillegg byr norsk-ivorianeren på en morsom Frode Kippe-parodi.

Han forteller også om tilbud fra andre eliteserieklubber, og at han var aktuell for MFK to ganger før han faktisk kom til Molde. I tillegg ser vi fram mot Europa League-kampene mot Hoffenheim – en klubb Bolly har spesielt ett dårlig minne med.

RB-sporten panel består i tillegg av Ole Bjørner Loe Welde, Carl Henrik Indbjør og Martin Brøste. Panelet har blant annet drevet med slektsforskning for å finne ut av Bollys romsdalske aner.

