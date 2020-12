Molde sikret sølv i Eliteserien

Sport

Samtidig som Molde kjempet om avansement i Europa League borte mot Rapid Wien torsdag kveld, ble det klart at laget sikrer seg sølvet i årets Eliteserie bak suverene Bodø/Glimt.

Kun Vålerenga kunne i teorien gå forbi Molde, og Oslo-laget lå lenge an til å holde sølv-håpet i live etter at Aron Dømmen sikret laget en tomålsledelse i Stavanger. To seine mål fra Veton Berisha og Zymer Bytyqi gjorde at det endte med ett poeng til hvert av lagene.

I kveldens andre kamp vant Rosenborg 1-0 heime mot Mjøndalen. Målet kom langt inn i overtida ved Kristoffer Zachariassen. Dermed er Åge Hareides gutter igjen forbi Kristiansund og har inntatt 4.-plassen som gir spill i Europa neste sesong.

Rosenborg er Moldes neste motstander, på Lerkendal søndag.

Dette er 10. gang Molde tar sølv i øverste divisjon i norsk fotball. De øvrige ble tatt i 1974, 1987, 1995, 1998, 1999, 2002, 2009, 2017 og 2018. Klubben har også fire gull (2011, 2012, 2014, og 2019) og tre bronse (1977, 1988 og 1990).

Tabellen i Eliteserien:

Resultater torsdag:

Rosenborg – Mjøndalen 1 - 0 Viking – Vålerenga 2 - 2