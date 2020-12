Drama i Europa: Hør Hulskers hysteriske historier

Sport

Vestnesingen er gjest i ukas episode av podkasten «RB-sporten». Der er MFKs kommende skjebnekamp mot Rapid Wien et hovedtema, men Hulskers egne opplevelser i Europa-fotballen vies også stor oppmerksomhet. Han var med på Champions League-eventyret i 1999, selv om han ikke fikk spilletid.

– Jeg kom jo fra Træff og signerte rett før og rakk å bli skrevet opp i Champions League-troppen. Jeg var glad til for at jeg i det hele tatt fikk være med på disse kampene og fikk byttet noen drakter, sier Hulsker.

Han avslører hvilken legendarisk popgruppe han uvitende havnet på konsert med da han stakk fra festen til Kjell Inge Røkke etter den avgjørende kvalifiseringskampen på Mallorca.

Hulsker forteller også om den bunnløse fortvilelsen da han ikke ble tatt ut i troppen til bortekampen mot Real Madrid på Santiago Bernabeu.

Straffespark – og ikke straffespark – var et stadig tilbakevennende fenomen i spissens karriere. Hulsker hevder at dommeren som nektet MFK avansement mot Rayo Vallecano i Europa-cupen i 2000 må ha vært korrupt. Fem år seinere bommet han selv på et straffespark som kostet Vålerenga 70 millioner kroner.

I podkasten får du også høre hvilken spiller som ble foretrukket foran Hulsker da han skjønte at karrieren straks var over.

Hulsker gir sin vurdering av Moldes sesong i 2020, og retter samtidig en irritert pekefinger mot supportere og journalister som kritiserer lagets prestasjon mot Aalesund fire dager før skjebnekampen mot Rapid Wien.

Angriperen med fortid i Vestenes Varfjell og Tomrefjord hadde Erling Moe som trener i Træff i 1999, og gir sin personlige vurdering av MFK-trenerens egenskaper på og utenfor banen.

– Det er ingen tvil om at Erling ble forbigått som årets trener i fjor. Han får for liten anerkjennelse for jobben han gjør i Molde, sier Hulsker.

Panelet består ellers av Ole Bjørner Loe Welde, Trond Hustad og Pernille Huseby.

