Kjørte Arsenal-spillerne 200 meter: – Tidenes mest behagelige sjåførjobb

Sport

Vy Buss Molde har i alt sju busser i sving i forbindelse med MFK-Arsenal. Langås og Indergård, begge United-supportere, er de to som har fått æren av å kjøre spillere og støtteapparat for Arsenal FC. Oppdraget vil ta godt over 50 timer, men innebærer for det meste avslapping på Seilet, der også gjestene fra London bor.