Molde-trener tapte konkurranse. Her må han ta den iskalde straffen

Sport

Etter en våt trening på Aker stadion lørdag, gikk Ørjan Nygård rett gjennom garderobeanlegget og stupte i sjøen fullt påkledd. Stuntet som ble utført i regn og sur vind var resultatet av at den fysiske treneren tapte en intern konkurranse, og ble utført til stor glede for trenere og spillere. Også direktør Ole Erik Stavrum tok på seg høstjakka for å overvære seansen.