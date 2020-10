Se vår studiosending med innslag fra Løkta – og hør kampen på 1FM her!

Sport

I kveld skal Molde møte første motstander i gruppespillet i Europa League. Men før Erling Moes utvalgte entrer gresset på Tallaght stadium i Dublin, kan du lade opp med ei stor direktesending på Rbnett.

Calle Indbjør er programleder for studiosendinga fra RBs lokaler i Romsdalsgata. Gjester er tidligere MFK-spiller Knut Olav Rindarøy, Bendik Hariede og RBs sportsleder Trond Hustad.

– VI kan love veldig god stemning, og som vanlig har vi med oss et godt panel med dyktige fagfolk som er tett på MFK, i ulike settinger. Trond Hustad, som skriver og rapporterer om MFK hver dag året rundt, tidligere MFK-spiller, Knut Olav Rindarøy, som fremdeles er tett på klubben i ulike roller, og Bendik Hareide, som er oppvokst i fotballen, og har tette relasjoner til klubben. Inntil nylig var han også styremedlem i MFK, sier Indbjør.

I forkant av kampen vil det blant annet bli tilbakeblikk på tidligere prestasjoner i Europa, og snakk om hvor mye dette betyr for MFK.

– Når Bendik Hareide er tilstede, er det naturlig å snakke om hva det å delta i Europa betyr for MFK. Hva det betyr for merkevarebygging og klubben som helhet. Jeg gleder meg veldig, sier Indbjør.

Det vil også bli pauseinnslag, hvor reporter Hanne Fleischer sjekker stemninga på Løkta, hvor Molde-supporterne er samlet.

Etter kampen kommer vi med analyser, stemningsrapport fra Løkta og kommentarer fra studio i Romsdalsgata.

Du kan også lytte til kampen live på 1FM, med Calle og Knut Olav Rindarøy som kommentatorer.

– Sitter du og smører stemmebånda med litt te nå, kanskje?

– Jeg kan love at det blir veldig god stemning hvis dette går Moldes veg. Jeg trenger ikke drikke koffein-holdig drikke før jeg skal på, for å si det sånn. Jeg er naturlig gira! sier Indbjør, som for øvrig tipper at Molde vinner 3-0.