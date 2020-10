Ny episode av RB-sporten: Så mange millioner ligger i potten om Molde slår Dundalk 

Sport

MOLDE: Denne uka har RB-sportens panel satt seg ned for å se frem mot torsdagens Europaliga-åpning mot irske Dundalk. Her får vi et lite innblikk i både hva Dundalk har å by på som lag, men også som by og klubb.

Hvor gode er de egentlig?

Enige om at Molde skal ta tre poeng

Panelet, som denne gangen består av Knut Lillebakk, Pernille Huseby, Daniel Nerli Gussiås og ordstyrer Ole Bjørner Loe Welde, er samstemte i at dette er et lag Molde skal slå.

– Det er en takknemlig oppgave å få dette laget i et gruppespill i Europa, mener Lillebakk.

– Dette skal være tre poeng, mener Nerli Gussiås.

Panelet diskuterer også Joshua Gatt, og hva som kunne blitt av amerikanerens karriere. Gatt spiller for Dundalk, men står over hele gruppespillet med nok en skade, noe som også preget tiden hans i MFK.

Så mye tjener MFK på en eventuell seier

I tillegg får vi greie på hva en eventuell seier vil bety for klubben økonomisk.

Panelet snakker også om hvordan de opplevde at Molde endelig klarte å stoppe Bodø/Glimts vanvittige seiersrekke i helga som var, hvor det var tydelig at dette også betydde mye for spillerne selv.

Episoden kan du høre der du vanligvis hører podkast, samt øverst i denne saken.