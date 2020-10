MFK Bredde avlyser all organisert trening i kommende uke

Sport

Søndag kveld, ble det besluttet i MFK, at all organisert trening kommende uke, avlyses. Tidligere søndag, ble det besluttet at AkerAkademiet avlyser sin fotballskole. Dette kommer på grunn av den store smitteøkningen i Molde, og etter at to elever ved Langmyra skole fikk påvist korona, har de nå valgt å avlyse treningene.