– Det handler først og fremst om å ha det kjekt

Sport

Alle skal være med og alle skal spille like mye. For MFK-treneren er det oppskriften på suksess og fotballglede for klubbens unge fotballspillere. Romsdals Budstikke var på plass da 10-åringer fra MFK og Rival møttes til kamp på Råkhaugen kunstgressbane. MFK-guttene trenes av Ole Jacob Strandhagen. 41-åringen som sjøl har bakgrunn både som MFK-spiller og økonomisjef i klubben, har klare tanker hva som er viktig som trener for de unge spillerne.