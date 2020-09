PODKAST: Sjekk alle storlagene Moldes motstander har møtt i Europa

Sport

Ukens episode av podkasten «RB-sporten» tar for seg Moldes videre vei mot et gruppespill i Europa. Neste hinder er Quarabag, som har vunnet serien i Aserbajdsjan de sju siste årene og dermed har god erfaring fra europeiske turneringer. Laget har spilt uavgjort og tapt mot flere antatt svakere motstandere enn

Molde, og har så langt i år gått videre etter seier mot lag fra Makedonia og Moldova.

Men Quarabag har også slått ut Rosenborg og FC København i sensasjonelle triumfer, og panelet i RB-sporten har sett nærmere på en rekke storklubber laget har møtt fra de største ligaene. De mest imponerende resultatene er to uavgjorte kamper mot et spansk topplag i gruppespillet i Champions League for tre år siden.

Molde Fotballklubbs begredelige resultater på bortebane er også tema etter lagets svake prestasjon mot Viking søndag. Flere MFK-spillere må tåle kritikk for sin opptreden i Stavanger.

Panelet består av redaktør Ole Bjørner Loe Welde, journalist Knut Lillebakk, journalist og supporter Pernille Huseby og sportsleder Trond Hustad.

Du kan høre «RB-sporten» der du lytter til podkast. Episoden kan også spilles av i vinduet øverst i denne saken.

