Trosset korona og samlet 50 løpere: Snart kan det bli helmaraton i Fræna

Sport

Søndag ble årets andre «Romsdal 5/10/halv» arrangert ved Stavika grendehus. Tidligere i sommer ble årets første løp holdt. Også denne gangen var det rundt 50 påmeldte i distriktets eneste løpskonkurranse etter koronakrisen. Som forrige gang, var det Sven Olav Nylund fra MOI som arrangerte løpet. Nylund var storfornøyd med arrangementet og mener det er viktig at Møre og Romsdal har et tilbud for konkurranse selv under koronakrisen.