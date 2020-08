Onsdag kan du se MFKs europacupkamp på Rbnett

Sport

MOLDE: Avtalen, som er inngått i samarbeid med VG, og ble innledet med seier mot KuPs sist onsdag, er den største tv-avtalen til mediehuset Romsdals Budstikke noensinne. Det viser hvor viktig MFK er for regionen, mener ansvarlig redaktør, Ole Bjørner Loe Welde.

– Dette er tredje år på rad at Rbnett har rettigheter til å vise MFK i Europa. Vi har gode erfaringer med disse satsingene, og vet at dette er et tilbud som våre fotballinteresserte abonnenter setter pris på, sier Loe Welde.

– Vi følger MFK tett gjennom hele sesongen. Kampene i Europa er et av høydepunktene, og vi er glade for at vi sammen med VG har sikret oss rettighetene til å vise disse kampene direkte. Romsdals Budstikke har en sterk posisjon i lokalsamfunnet. Det er positivt at MFK velger samarbeidspartnere som har en sterk posisjon lokalt. Dette gjør at mange supportere får tilgang til kampene, sier redaktøren videre.

Skal spilles mer Europa

Kampen onsdag vil altså bli vist både på Rbnett og VG Pluss. Her på Rbnett kommenteres oppgjøret av Carl Henrik Indbjør og Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth. Det ble klart at MFK skulle møte Celje etter at den slovenske seriemesteren slo ut irske Dundalk med 3-0 sist runde.

Uansett utfall av kampen mot Celje vil det spilles minst en ny runde med Europa for MFK i år. Om det blir seier eller ikke avgjør om den tredje kvalifiseringsrunden spilles i Champions League eller Europaligaen. Den runden vil gå i midten av september, etter landslagspausen.





– Veldig viktig

Markedsdirektør i Molde Fotballklubb, Oddvar Talset, sier til Romsdals Budstikke at han er glad for at rettighetene forvaltes lokalt og at publikum får muligheten til å se MFK, selv om det ikke er fra tribuneplass.

– Det er både gledelig og veldig viktig. Vi vet at Romsdals Budstikke har vært flinke til å formidle MFK til regionen over flere år. Det er kanskje ekstra viktig at vi får med lokal aktør akkurat i år, siden vi ikke vet hvor mange som slipper inn på kampene. Vi synes også det er positivt at vi får til et samarbeid med en nasjonal aktør som VG, som gjør at vi kan få til en stor produksjon, sier Talset.

Avspark mot Celje er klokka 18.00.