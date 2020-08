Dette mener panelet om Vegard Forrens utspill etter kampen: – Det er smålig

Sport

MOLDE: Mandag kveld var det Vegard Forren som kunne le både sist og best da hans Brann tok alle tre poengene på Aker stadion. Forren var nesten som ventet sentral, da han omtrent på egenhånd sto i mot det meste hjemmelaget hadde å komme med. Det hele toppet seg da han reddet både Eirik Ulland Andersen og Eirik Hestads forsøk på streken.

Etter kampen uttalte han blant annet til Eurosport på direktesendt TV at denne seieren var den beste han hadde opplevd på Aker stadion, en plass han hadde som hjem i 14 år. Det får RB-sportens panel til å reagere, som denne gangen består av ordstyrer Calle Indbjør, sportsjournalist Daniel Nerli Gussiås, journalist og supporter Pernille Huseby, og tidligere MFK-keeper og nåværende journalist i Budstikka, Knut Lillebakk.

– Lar meg provosere

Huseby lar seg som supporter frustrere av det Forren kom med etter kampslutt.

– Jeg synes det er smålig av Vegard og si at dette er hans største seier på Aker stadion. Jeg skjønner at han sier det for å provosere, men for en Molde-supporter som ser på Forren som en legende, lar jeg meg provosere. Det er fortsatt mange som er glad i ham, og det må han huske på. Konflikten hans er med klubben, og ikke supporterne. Jeg synes ikke han trenger å komme med sånne barnslige stikk som det der. For meg blir det latterlig, sier Huseby.

Etter videre diskusjoner rundt Forren, er panelet også ivrige i å skryte av Forrens ”arvtager”, Sheriff Sinyan.

– Han har alt vi ser etter i en MFK-stopper, mener Nerli Gussiås.

Hestads rolle et hett tema

Eirik Hestads rolle i laget er også noe som engasjerer.

– Han bruker for lang tid med ballen til å ha den posisjonen inne sentralt. Hvert fall når man møter et lag som Brann, som er obs og gjør det veldig trangt inne der, sier Lillebakk.

– Jeg tror han har innsett at slaget er litt tapt inne sentralt. I alle fall akkurat nå, svarer Nerli Gussiås.

– Horribelt

I tillegg til mye mer rundt Brann-kampen, blir det hett når dommerpraten settes i gang. Her mener flere at standarden er skremmende dårlig etter at Molde nok en gang ble snytt for et soleklart straffespark da Taijo Teniste hadde en soleklar handsforseelse inne i eget felt i går.

– Nivået i år har rett og slett vært horribelt. Jeg vet ikke om korona kan ta skylda for det, men jeg registrer at dommersjefen var ute og beklaget nivået allerede før kampen i går. Jeg har ikke vært noen stor forkjemper for VAR i fotballen, men det er nesten sånn at jeg begynner å mene at vi må innføre det i Eliteserien, sier Nerli Gussiås.

Europa-prat

Panelet er også innom europaspillet, som skal i gang neste onsdag. Da venter Arne Erlandsens KuPs på Aker stadion. Her mener både Indbjør og Nerli Gussiås at vi kan vente oss et kampbilde som er likt det vi så etter pause mot Brann mandag kveld.

– Molde har alltid slitt mot Arne Erlandsen. Jeg pleier litt flåsete å si at han er den i norsk fotball som har gjort mest for å ødelegge, sier Indbjør.

Lillebakk kommer også med egne erfaringer fra møter med Erlandsen som trener.

– Jeg har vært så mange ganger på Åråsen hvor det føles ut som at de bruker et år på hver eneste situasjon, sier den tidligere sisteskansen.

Episoden kan høres der du vanligvis hører podkast.