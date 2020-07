Gladnyhet: I høst kan du se MFKs Europa-eventyr på Rbnett

Sport

MOLDE: Avtalen som er inngått i samarbeid med VG er den største tv-avtalen til mediehuset noensinne. Avtalen sikrer at alle MFK sine kamper i Europa, frem til en eventuell play-off i Champions League, vil bli vist direkte på Rbnett.

– Dette er tredje år på rad at Rbnett har rettigheter til å vise MFK i Europa. Vi har gode erfaringer med disse satsingene, og vet at dette er et tilbud som våre fotballinteresserte abonnenter setter pris på, sier ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde.

Kampene vil bli vist på Rbnett og VG Pluss. Romsdals Budstikke vil ha egne kommentatorer.

– Vi følger MFK tett gjennom hele sesongen. Kampene i Europa er et av høydepunktene, og vi er glade for at vi sammen med VG har sikret oss rettighetene til å vise disse kampene direkte, sier Loe Welde.

Roser MFK

På grunn av korona vil det bli begrensninger på antall tilskuere under årets kamper. Loe Welde roser MFK som i en slik situasjon valgte en lokal samarbeidspartner.

– Romsdals Budstikke har en sterk posisjon i lokalsamfunnet. Det er positivt at MFK velger samarbeidspartnere som har en sterk posisjon lokalt. Dette gjør at mange supportere får tilgang til kampene, sier redaktøren.

– Veldig viktig

Markedsdirektør i Molde Fotballklubb, Oddvar Talset, sier til Romsdals Budstikke at han er glad for at rettighetene forvaltes lokalt.

– Det er både gledelig og veldig viktig. Vi vet at Romsdals Budstikke har vært flinke til å formidle MFK til regionen over flere år. Det er kanskje ekstra viktig at vi får med lokal aktør akkurat i år, siden vi ikke vet hvor mange som slipper inn på kampene. Vi synes også det er positivt at vi får til et samarbeid med en nasjonal aktør som VG, som gjør at vi kan få til en stor produksjon, sier Talset til Romsdals Budstikke.

Talset forteller om en god prosess som ledet til at avtalen ble undertegnet torsdag. Han mener samarbeidsmodellen med én lokal og én nasjonal aktør kan være framtida.

– Jeg synes vi har hatt en fin dialog om disse rettighetene og det er spennende å få til en samarbeidsmodell. Dette kan være framtida, så jeg er veldig spent på hvordan dette vil fungere, sier markedsdirektøren.

– Stor satsing

Omfanget på avtalen avhenger av hvor mange kamper som vil bli spilt utover høsten. Loe Welde forteller at det er et tydelig signal fra mediehuset at de er med å kjempe om de store rettighetene.

– Dette er en stor satsing for mediehuset, og et tydelig signal om at vi vil være med på å kjempe om attraktive tv-rettigheter. Dette gir oss også nyttig erfaring og kompetanse. Det er i tillegg kjekt å se at nasjonale medier ser verdiene av å ha med lokale aktører på slike satsinger, sier Loe Welde.