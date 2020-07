Back-kometens stikk til gull-rivalen: – Alltid hatt et hatforhold til Glimt

Sport

MOLDE: Som mangeårig Tromsø-spiller, er Marcus Holmgren Pedersen (19) nesten programforpliktet til å snakke negativt om Bodø/Glimt. Moldes argeste gullrival har flydd i starten av sesongen, og blir dermed naturlig nok et tema panelet må snakke om når Molde-spilleren er gjest.

– Jeg har alltid hatt et hatforhold til Glimt. Dette strekker seg helt tilbake til da vi spilte aldersbestemte kamper for Tromsø. Det viktigste har alltid vært å slå lillebror. Nå når de har gjort det såpass bra, trigger det meg ekstra til å sette dem på plass, sier Marcus Holmgren Pedersen i RB-sporten.

– Beskjeden på egne vegne

Panelet denne gangen består av programleder Ole Bjørner Loe Welde, supporter og journalist i budstikka, Pernille Huseby og sportsjournalist Daniel Nerli Gussiås. De har alle latt seg imponere over finnmarkingens inntog i MFK-laget etter Kristoffer Haraldseids alvorlige kneskade. Programleder Loe Welde kategoriserer Holmgren Pedersen som årets komet i Eliteserien.

– Det er nok litt tidlig å si det allerede, men det er alltid godt å høre positive ting om seg selv, sier Holmgren Pedersen i det han blir konfrontert med utsagnet.

– Jeg synes nesten han er for beskjeden på egne vegne. Han har prestert på et veldig høyt nivå. Jeg husker hvordan han kom inn og virkelig satte fart på Molde-laget etter pause i en av de siste treningskampene mot Kristiansund. Det har han bare fortsatt med siden han fikk muligheten i Eliteserien, sier Nerli Gussiås.

Mye oppstyr

Det ble mye styr da Holmgren Pedersen, i sitt første intervjumed Romsdals Budstikke, uttalte seg svært kritisk mot hvordan gamleklubben behandlet unge spillere. Under episoden åpner han opp om at det ikke var lett å stå i stormen da han valgte å gå ut å kritisere Tromsø offentlig.

– Det ble litt oppstyr. Jeg tror trenerne ble litt irriterte, men jeg fikk mye positiv respons fra andre i klubben. Jeg føler det satt ganske langt inne. Jeg tenkte på de fremtidige unge spillerne i TIL. Nå har de allerede ansatt en som skal ta bedre vare på de unge, så det har hjulpet på, sier Holmgren Pedersen blant annet om det som skjedde.

Uheldig etternavn

Resten av podkasten er innom et bredt spekter av team. Holmgren Pedersen avslører at en navnebror i norsk fotball er grunnen til at han helst ikke bruker det siste av sine to etternavn, om hvordan det har vært å etablere seg både i klubb og by siden han kom til Molde, samt interessen rundt egen person.

Iløpet av episoden kommer det også fram at Holmgren Perdersen er den eneste fotballspilleren noensinne fra Hammerfest, uten at han selv vet helt hvorfor.

Dette, og mye mer kan høres der du hører podkast.