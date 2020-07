Trond Ågård er nyvalgt leder i supporterklubben Tornekrattet. Han er gjest i ukas episode av «RB-sporten»

Sport

PODKAST: Leder Trond Ågård i Tornekrattet mener supporterne må få flere av de 200 billettene på Moldes hjemmekamper.

Den nyvalgte supportersjefen er gjest i ukas episode av podkasten «RB-sporten». Både han og supporter Pernille Huseby oppfordrer klubben til å gi flere billetter til de trofaste tilhengerne, og dermed invitere færre sponsorer og andre sesongkortinnehavere til Aker stadion så lenge koronatiltakene gjelder i norsk fotball.

- Det er trist stemning på stadion med 200 mann og 10 fra Krattet som er spredt utover. Da blir det dårlig stemning. Det var veldig dødt, sier Ågård etter søndagens hjemmekamp mot Mjøndalen.

Han har en klar oppfordring til MFK-ledelsen og en til klubbens samarbeidspartnere.

- MFK må se litt på fordelinga av billettene, og kanskje vurdere å plassere Tornekrattet samlet på inngang 13 der vi står til vanlig. Nå er stemninga på andre stadioner mye bedre, og det handler om at noen klubber samler supporterne på deres egne innganger. Det ryktes også at enkelte sponsorer i andre klubber har gitt billettene sine til supportere, sier Ågård, som selv har fått billett på to av tre hjemmekamper så langt.

Episoden omhandler også avgjørende situasjoner i kampene mot Kristiansund og Mjøndalen. Panelet diskuterer trener Erling Moes store rullering i startoppstillinga og manglende kynisme blant spillerne i avgjørende situasjoner. Du får også høre om noen i panelet synes synd på Christian Gauseth, etter at moldenseren bommet på straffe og ble syndebukk i stedet for helt i søndagens kamp.

I tillegg til Trond Ågård og Pernille Huseby består panelet av radioreporter Carl Henrik Indbjør i 1FM og sportsleder Trond Hustad i Romsdals Budstikke.

Du kan lytte til «RB-sporten» der du vanligvis hører podkast. Episoden kan også spilles av i vinduet øverst i denne saken.