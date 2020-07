Molde Rytterklubb med solide resultater

Sport

MOLDE: Helga 20- og 21. juni arrangerte Molde Rytterklubb distrikstevne i dressur, kombinert med innlagt Sparebanken Møre Cup. Der deltok rundt 40 ekvipasjer fra hele Midt-Norge i klassene LC og opp til MB, i tillegg til klasse for Parautøvere. Mange deltakere leverte gode prestasjoner til tross for at gradestokken bikket over 30 grader.