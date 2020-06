Foreldrene var i verdenstoppen. Nå blir de fraløpt av sønnen (11)

Sport

50 ivrige løpere kunne endelig være med å konkurrere igjen. Det nye løpet Romsdal 5/10/halv var første løpskonkurranse i distriktet etter at koronakrisen satte stopper for det meste. Initiativtaker Sven Nylund fra MOI var på jakt etter en løype velegnet for de som ville løpe raskt og sette personlige rekorder.