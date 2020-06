«Vill vekst» for Rytterklubben

Sport

– Vi har vokst veldig de siste åra, og ser ut til å vokse videre. For tre år siden hadde vi 40 elever på rideskole, nå er antallet dobla. Dette skyldes målretta arbeid mot barn og unge over lang tid. Noen kommer faktisk helt fra Sunndal, Vestnes og Bud for å være med på ridekurs, sier daglig leder Maria Hagen i Molde Rytterklubb.