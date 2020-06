RB-sporten: Panelet er samstemte rundt Moldes gullsjanser

Sport

MOLDE: I forbindelse med sesongstarten borte mot AaFK tirsdag, har RB-sportens ekspertpanel satt seg ned for å diskutere de første kampene, Moldes gullsjanser, skadeproblemene i forsvarsrekka, samt andre tema som opptar miljøet rundt klubben inn mot seriestarten.

Det er bred enighet i panelet, som består av Carl Henrik Indbjør, Pernille Huseby og Daniel Nerli Gussiås, om at MFK vil forsvare seriegullet fra i fjor. Det er også enighet i at klubben burde investere i en ny forsvarsspiller eller to.

I tillegg til de interne diskusjonene, har ordstyrer Ole Bjørner Loe Welde snakket med Kristian Stenerud fra Sunnmørsposten om hva MFK kan forvente på Color Line, samt Ole K. Sagbakken fra Adressa-podkasten ”Rasmus & Saga”. Meningene fra Trøndelag rundt både tabellplasseringer og Rosenborgs styrker kontra Molde setter fart i diskusjonen i panelet.

