Eksperten tror Molde vinner gull igjen: – Troppen er unik

I 2019 ble Molde suverene seriemestere, foran overraskelsen Bodø/Glimt og Rosenborg. MFK var hele 16 poeng foran sistnevnte. Forventningene på Aker stadion i år er at alt annet enn seriegull vil være en skuffelse. Tidligere Start-spiller og nåværende TV 2-ekspert, Jesper Mathisen, mener alt ligger til rette for at MFK skal gjenskape suksessen.