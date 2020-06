PODKAST: Moström fikk sparken i Sverige. Det ble starten på et 13 år langt eventyr

Sport

Moström er gjest i den nyeste episoden av podkasten «RB-sporten» som er spilt inn i den nye puben «Corner» på Aker stadion. Der snakker han om alt han har opplevd med MFK, men avslører også detaljer fra tiden før han kom til Norge. I praksis fikk svensken sparken i moderklubben AIK i desember 2006.

- Jeg er fortsatt innbitt AIK-fan og klubben er veldig nære hjertet mitt, men i ettertid er dette det beste som kunne hendt meg. Jeg kan bare skylde på meg selv, for jeg slurvet mye på slutten der. Jeg fikk kontrakt som ung og ble kåret til den beste spilleren. Så begynte jeg å slurve. Det var for mange fristelser i Stockholm by. De ville at jeg skulle gå videre. Jeg gjorde litt for mange dumme saker, jeg kom ofte for sent. Det sto ikke på det fotballmessige, men på hvordan jeg skjøtte livet mitt utenfor, erkjenner Moström i dag.

Nå er han klar for sin 14. sesong i Molde-drakta. Etter at Vegard Forren forsvant ut dørene er svensken også den eneste som kan vinne sitt femte seriemesterskap med klubben.

- Det sies at når du blir så og så gammel, kan du ikke spille. Men så lenge kroppen kjennes bra og jeg er bedre enn noen av de yngre, hvorfor ikke fortsette? Daniel (Berg Hestad) er et forbilde sånn sett, han spilte til han var 40 og han er mye tyngre enn meg. Jeg er lett i kroppen, jeg kan også spille til 40, tror jeg, om jeg fortsetter å være ambisiøs og kan tilføre noe. Men jeg tar ett år av gangen, sier han.

I podkasten avslører Moström hvem som er de beste og dårligste lagkameratene han har spilt sammen med i MFK. Svensken rangerer også sine største høydepunkt og skuffelser gjennom 13 år.

Han forteller hva som skjedde da han valgte Molde foran Aalesund i 2007, og om dramatikken etter at han sa ja til en kontrakt med svenske Kalmar i 2011.

Moström snakker også om følelsene rundt saken som førte til at bestekompisen Vegard Forren forlot Molde og nå skal komme tilbake til Aker stadion som Brann-spiller.

Panelet ellers består av redaktør og ordstyrer Ole Bjørner Loe Welde, sportsleder Trond Hustad, journalist og tidligere MFK-keeper Knut Lillebakk, og journalist og supporter Pernille Huseby.

«RB-sporten» kan høres i iTunes, acast, SoundCloud og Spotify. Episoden kan også spilles av i vinduet øverst i denne saken.