Hør RB-sportens «Forren-spesial»

MOLDE: Vegard Forren og hans avskjed i MFK har vært det store samtaleemnet i Fotball-Norge de siste to ukene. Den interne personalsaken mot 32-åringen ble i forrige uke offentlig da Forren sto frem med sine gamblingproblemer til Romsdals Budstikke og TV 2. Dette gjorde midtstopperen etter å ha vært i drøftelsesmøte om framtida med klubben, sammen med advokat Odd Arne Nilsen og rådgiver Sverre Mauseth. Sakens kjerne er at Forren, som var botsjef i klubben, hadde brukt fra spillernes botkasse for å dekke egen spillegjeld.

Saken endte med at han forrige torsdag var ferdig i klubben.

Forren ble hentet fra Kil/Hemne i 2007, og spilte i MFK fram til for en knapp uke siden. Det 13 år lange forholdet hadde kun to ”avbrudd”, med korte opphold i Southampton og Birghton, henholdsvis i 2013 og 2017. 32-åringen var med på alle serie- og cupgull det forrige tiåret, og er sammen med Mattias Moström den mestvinnende spilleren i klubbens historie.

Ansvarlig redaktør i Romsdals Budstikke, Ole Bjørner Loe Welde, sier episoden vil gå i dybden på Forrens MFK-karriere, samt omhandle hvordan mediehuset jobber med en sak som dette.

– Vegard Forren er en av de største fotballspillerne i MFK det siste tiåret. Det var mye følelser i sving da det sist uke ble klart at han ikke lenger skal spille for klubben. Vi har lagd en episode hvor vi prøver å forklare hva som har skjedd, og hvordan mediehuset jobber med en slik sak. I tillegg ser vi tilbake på noen av de største øyeblikkene fra Forrens karriere i MFK, sier Loe Welde, som også er ordstyrer i episoden.

I tillegg til Loe Welde, består panelet av sportsleder Trond Hustad og supporter og journalist i Romsdals Budstikke, Pernille Huseby.

Podkasten kan også høres i iTunes, acast, SoundCloud eller Spotify.