Tolv ukers ventetid er over: Se kampen direkte her

Sport

Søndag spiller Molde sin første treningskamp på over tolv uker. MFK slo Lillestrøm 2-0 for koronakrisen satte en stopper for all fotballaktivitet. Nå er det imidlertid endelig klart for action på Aker stadion igjen. Søndag blir det nemlig treningskamp mellom Molde og 1.-divisjonsklubben Sogndal.