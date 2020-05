Vil komme i gang igjen – men Træffhuset holder foreløpig fortsatt håndballstengt

– Det er viktig at lokasjonen for testinga ikke kommer i veien for når idretten kan komme i gang igjen, mener Stian Vatne. Assisterende kommunedirektør, Britt Roald Rakvåg svarer at de vil legge til rette så godt som mulig.