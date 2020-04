Veldedighetsprosjekt fikk Knut Anders Fostervold til å løpe opp og ned fjellet i tre timer

Sport

MOLDE: Torsdag arrangerte elever og lærere ved Høgtun Folkehøgskole bistandsdag for skolebarn i en fjellandsby i Ecuador og til barn i Kiberaslummen i Kenya. Tidligere MFK-kaptein Knut Anders Fostervold har i en årrekke vært lærer på skolen, og vært med på mange utgaver av bistandsdagen. Årets utgave blir grunnet koronapandemien spesiell. I stedet for å samle inn penger i fellesskap, skal de torsdag samle inn hver for seg.