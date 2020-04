PODKAST: Han har spilt under mange legendariske kapteiner. Her er Eikrems egne favoritter

Sport

MOLDE: I den siste episoden av podkasten «RB-sporten» er lagkapteiner i fotballen tema. Gjest i studio er Magnus Eikrem som selv er ny MFK-kaptein av året. Som unggutt var han flere sesonger i Manchester United der Gary Neville var spillergruppas leder og hadde en svært sterk posisjon.

- Han var en stor, stor legende som styrte alt, klaget hvis sokkene var for små eller shortsen for liten. Han passet på alt og var veldig bra med de yngre guttene som han tok seg av. Jeg har et inntrykk av han som en veldig bra kaptein, han snakket alltid med oss yngre, forteller Eikrem.

Berg Hestad og Rosenberg

Han slår fast at det er umulig å komme utenom Daniel Berg Hestad som favoritt.

– Han snakket ikke alltid så mye, men når han sa noe så hørte folk etter. Han satte et eksempel for alle andre hvordan du skal være som Molde-spiller. Han er det jeg vil kalle et prakteksemplar av en kaptein. Han var en så stor klubblegende, det var en ære å spille under Daniel, sier Eikrem.

Han løfter også fram Malmö-kaptein Markus Rosenborg som en stor favoritt.

– Han hadde lik status som Daniel hadde i Molde. Han kom tilbake og tok Malmö til Champions League to år på rad. Han er en legende og en stor kaptein, sier Eikrem.

– Jeg må også nevne Magne Hoseth, som var kaptein i mange kamper når Daniel ikke spilte. Han var også en veldig bra kapteinsom som satte krav og visste hva han ville, sier Eikrem.

Panelets favoritter

Han trivdes også godt i halvannet år med Ruben Gabrielsen som gruppas formelle, selv om midtbanespilleren erkjenner at han selv ofte oppførte seg som en kaptein i fjorårets sesong.

– Ruben vokste veldig inn i rollen og utviklet seg til å bli en helt suveren kaptein som fikk gruppa sammen. Han var i alle gjenger og ble en utrolig god kaptein.

Også resten av panelet serverer historier om sine favorittkapteiner. Redaktør Ole Bjørner Loe Welde forteller om sin euforiske opplevelse på Celtic Park da Daniel Berg Hestad ble matchvinner og tidenes eldste målscorer i Europa League (40 år og 99 dager) 5. november 2015.

Journalist og supporter Pernille Huseby holder også en knapp på Berg Hestad, men gir også kred og beundring til dagens MFK-kaptein som hun mener har store likhetstrekk med en MFK-supporter når kampen blåses i gang. Huseby avslører også hva hun ser i reprise på internett hvis hun er trist og lei og trener å komme i godt humør.

Tidenes flaueste opplevelse

Sportsleder Trond Hustad snakker om de lokale kapteinslegendene fra Ulrich Møller og Trond Strande til Daniel Berg Hestad og Magnus Eikrem. Han forteller om sin flaueste opplevelse på vegne av Molde Fotballklubb - da kaptein Knut Anders Fostervold leverte tidenes dårligste filming borte mot Stabæk 18. september 1999.

Hustad forteller også om tekstmeldinga han fikk fra Eikrem i 2010 da Manchester United-spilleren var misfornøyd med en formulering i en kommentarartikkel i Romsdals Budstikke.

I podkasten åpner Eikrem opp om situasjonen på innsida av Aker stadion i koronaperioden. Han snakker om når han tror serien kan starte og hvordan han tror det blir å spille for tomme tribuner.

Fikk nyhet på spørretimen for barn

Kapteinen avslører også at MFK-laget ikke oppfattet at det hadde blitt tillatt å trene med keeper i gruppene før han selv hørte statsministeren i spørretimen for barn.

Du kan høre «RB-sporten» der du vanligvis hører podkast. Episoden kan også spilles av i vinduet øverst i denne artikkelen.