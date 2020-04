Frykter stort frafall blant barn og unge – idrettskretsen vil dele ut penger

Sport

MOLDE: Møre og Romsdal idrettskrets jobber med å opprette en støtteordning som skal bidra til at flere barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

– Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter er viktig. Det er blitt enda klarere etter at koronasituasjonen oppstod, sier Roar Lervik, som er organisasjonssjef i Møre og Romsdal idrettskrets.

Kretsen ønsker at alle barn og unge som ønsker det, skal få mulighet til å delta, uavhengig av økonomi. Ifølge en pressemelding inviteres nå kommunene i Møre og Romsdal til å bidra med penger.

– Dette er en unik mulighet til å få enda flere med. Vi vet hvor mye idrett og fritidsaktiviteter betyr for barn og unge, og det er viktig at ingen ekskluderes på grunn av økonomi. Perioden vi er inne i nå, kan gjøre det ekstra sårbart for enkeltfamilier og for idrettslagene. Vi håper at vårt lille bidrag sammen med kommunene sine bidrag kan hjelpe, sier Ellen Cathrine Hammer, som er ansvarlig for ordningen i idrettskretsen.

Alle kommunene i fylket har fått informasjon om ordningen. Det er kommunene selv som må forvalte ordningen. Møre og Romsdal idrettskrets går inn med inntil like mye midler som kommunen legger i potten. Flere kommuner har allerede sendt inn søknad. Fristen går ut 21. mai.

– Målet vårt er å få med 5-10 kommuner det første året, og vi skal være klare til å starte opp igjen med idrettsaktiviteten når samfunnet er klart. Behovet for støtte til deltakelse vil være minst like viktig etter at koronaperioden er over, sier Roar Lervik.

Kontantkassa.no er en støtteordning der trenere og ledere på en ubyråkratisk måte kan søke om penger til barn og unge som ønsker å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Støtten gis til enkeltpersoner og kan for eksempel brukes til å betale kontingenter, egenandeler, lommepenger til på turer, konkurranser og turneringer.

Det er Gjensidigestiftelsen som står bak midlene Møre og Romsdal idrettskrets har mottatt. Du kan lese mer om ordningen på www.kontantkassa.no