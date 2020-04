Sport

MOLDE: Helsemyndighetene har igjen åpnet for organisert aktivitet, og tidligere denne uka var flere av de lokale klubbene i gang igjen, etter å ha lagt all aktivitet på is siden Norge ble stengt ned torsdag 12. mars. På Åndalsnes tar de fortsatt sine forholdsregler, og inviterte mandag kveld alle trenerne i klubben til å følge A-lagets første trening.