20 år siden denne situasjonen sjokkerte sikkerhetssjefen i MFK

Målvakter er tema i denne ukas episode av podkasten RB-sporten. I denne episoden er Ole Bjørner Loe Welde, Pernille Huseby, Martin Brøste og tidligere MFK-målvakt Knut Lillebakk i panelet. De diskuterer hvem som er deres favoritter mellom stengene i MFK-drakt.

Den ene favoritten faktisk er blant panelets deltakere. Det blir blant annet snakk om cupfinaleheltens unike joggebukse.

Vi mimrer også 20 år tilbake i tid, til en spesiell situasjon på Aker stadion som sjokkerte sikkerhetssjef Aker stadion. I seriekampen mellom Molde og Rosenborg løp nemlig en naken mann ut på banen. Da måtte daværende Molde-keeper Morten Bakke i aksjon. Hør sikkerhetssjefens historie av den merkelige episoden i podkasten.

Keepergjest

Molde-keeper Andreas Linde er gjest i denne ukas episode av podkasten RB-sporten. Svensken forteller om sin tid i MFK og hvordan det er å være keeper i tida med en pågående pandemi.

Linde snakker om at det var tøft å komme hit som ung gutt og få lite spilletid i begynnelsen av MFK-karrieren. De siste åra har han vært det soleklare førstevalget mellom stengene i Molde.

– Molde er jo en liten by. Når man i tillegg er ung og ikke får den spilletiden man vil ha, setter det seg litt i hodet. Men jeg syns at jeg har utviklet meg fra den første dagen etter at jeg kom hit. Jeg har hatt en positiv mentalitet om at jeg kom til å få sjansen. Da jeg fikk sjansen, tok jeg den, sier målvakten.

– Det var ganske mørkt da jeg kom hit. Jeg husker vi kjørte gjennom byen her, og jeg så ikke så mye. Så litt overrasket ble jeg. Men det er en perfekt plass for en ung spiller som vil satse på fotballen. Fasilitetene, byen og klubben er optimalisert for deg, fortsetter han.

Du kan høre episoden i vinduet øverst i denne saka eller der du vanligvis lytter til podkast. Dersom du abonnerer på podkasten RB-sporten, får du varsel hver gang en ny episode er publisert.