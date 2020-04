Mandag skulle Molde spilt mot Kristiansund: Her kan du se Rbnetts fotballsending fra Aker stadion

Sport

I stedet har Romsdals Budstikke laget en fotballsending på 1 x 45 minutter som vises mens første omgang egentlig skulle vært spilt på Aker stadion. Sendingen er et samarbeid med Tidens Krav og vises direkte på Rbnett for våre abonnenter.

– Både Romsdals Budstikke og MFK merker at publikum savner fotball. Vi ble utfordret av MFK på om vi kan lage en sending til det som skulle vært første seriekamp på hjemmebane. Det blir en aktuell sending med intervjuer og situasjonsrapport fra de to klubbene. Slik vil vi skape litt fotballstemning selv om det fortsatt er uklart når det blir seriestart, sier redaktør Ole Bjørner Loe Welde i Romsdals Budstikke.

Programleder Carl Henrik Indbjør og reporter Martin Brøste leder sendinga som er filmet på Aker stadion. MFK-trener Erling Moe, Molde-direktør Ole Erik Stavrum og KBKs assistenttrener Magne Hoseth er med i studio.

Det blir også intervju med Molde-spillerne Eirik Hestad og Fredrik Aursnes. Sistnevnte lanserer også sin egen påskequiz der seerne kan sende inn svar.

I tillegg deltar Romsdals Budstikkes sportsleder Trond Hustad, RB-journalist og supporter Pernille Huseby og Tidens Kravs sportsleder Rune Edøy i sendinga.

– Det er utrolig flott at Romsdals Budstikke og Tidens Krav vil være med på å lage en sending som skal gå når kampen egentlig skulle blitt spilt. Vi ønsker å bidra med gjester og håper vi kan gjøre at mange romsdalinger samles på Rbnett klokka 18 andre påskedag. Det er kanskje et lite plaster på såret for at det ikke ble seriekamp, sier markedsdirektør Oddvar Talset i Molde Fotballklubb.

Molde Fotballklubb har også solgt et stort antall billetter til en imaginær fotballkamp samme dag. Mange bedrifter og enkeltpersoner har og kjøpt billetter i et spleiselag.

- Nå vil vi markere at det egentlig skulle vært seriestart. Mange så fram til dette, men alt har blitt utsatt. Nå kan vi ikke spille en vanlig kamp. Likevel hadde det vært magisk om vi kunne hatt en «fullsatt» imaginær kamp, sier Oddvar Talset.

Kampbilletten er en støtte til Molde Fotballklubb og gir ikke tilgang til Rbnetts sending for våre abonnenter. Sendinga starter mandag klokka 18 og varer i 45 minutter.