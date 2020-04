TV 2: Eirik Horneland og Rosenborg er enige om kontraktforlengelse

Sport

Hornelands nåværende kontrakt går ut etter 2020-sesongen. Seriestarten har allerede blitt forskjøvet som følge av koronapandemien. Rosenborg skulle serieåpnet mot Brann hjemme sist søndag.

– Vi har ikke startet opp med serien ennå, og når den forskyves, er det naturlig at han får fortsette, sier sportslig leder Mikael Dorsin til kanalen.

– Tiden vil vise

Hovedpersonen er mer tilbakeholden.

– Vi ønsker å utvikle RBK videre. Det er det ingen tvil om, men vi skal ta den prosessen internt og melde det ut når vi er ferdige, sier Horneland.

– Tiden vil vise hvordan fremtiden min ser ut. Begge parter må finne ut om det er rett å gå videre, poengterer han.

Horneland meldte overgang fra Haugesund før forrige sesong. 45-åringen fikk en trøblete start på RBK-karrieren, men trønderne sikret til slutt bronsen i Eliteserien på bedre målforskjell enn Odd.

– Det er ingen tvil om at 2020 blir bedre enn 2019. Vi er på et helt annet nivå enn i fjor. Det er et godt steg opp til Molde, men vi skal jobbe for å ta inn forspranget. Vi blir bedre for hver dag, mener Horneland.

Nært forestående

Tidligere i uka fortalte Rosenborgs styreleder Ivar Koteng at en avtale var nært forestående.

– Jeg tror vi er veldig kort unna en avklaring, sa Koteng til TV 2.

– Går det mot forlengelse?

– Det er nok det mest sannsynlige.

Det er uvisst når Eliteserien vil starte opp igjen. Tirsdag besluttet regjeringen at ingen store idrettsarrangementer kan arrangeres før 15. juni.