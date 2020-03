Her er Molde-kapteinens tips til unge fotballspillere

Sport

All breddeaktivitet i Molde Fotballklubb er satt på vent til mai. Mens klubben venter på nye retningslinjer fra helsemyndighetene og Norsk Toppfotball trener også eliteseriespillerne hver for seg, Nå lanserer klubben en kampanje der folk kan filme hvordan de trener hjemme og sende videoen til MFK.

Førstemann ut er Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem som viser et triks hjemme i hagen i Molde.

- Hallo, Magnus Wolff Eikrem her. Jeg er hjemme i Molde. Dette er ei fin gressbane, og jeg har tenkt å prøve å lære dere et triks. Dette her kan du øve på hjemme mens jeg sender utfordringa videre til «Moa» Moström, sier Eikrem i en video på moldefk.no.

På klubbens Facebook-side er det publisert en video der 12 år gamle Olav fra Eide viser sine tips til fotballtrening med ball hjemme på kjøkkenet. MFKs damelag har laget en video der spillerne trikser og sentrer til hverandre med en dorull hjemme eller på hytta.

«Dette er en tid der vi skal ta vare på hverandre og jobbe sammen for fellesskapet. Vær generøs med lidenskapen og del den med hverandre, men på avstand - hold deg hjemme. Det er viktig at vi alle gjør det vi kan, derfor oppfordrer vi alle våre supportere og spillere til å delta på den viktigste arenaen, nemlig hjemmebanen. Vi ønsker at du følger Magnus utfordring. Film en snutt hvor du gjennomfører et triks eller en fotball-øvelse hjemme, som du ønsker at vi skal vise på Molde Fotballklubbs facebookside», skriver MFK på sin hjemmeside.