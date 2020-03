Tre lokale håndballjenter på samling med landslagsprofil

Sport

Kandidater til det såkalte LK04-laget skal ha samling i Larvik fra 23. til 29. mars. Kandidatene er delt i to grupper med 22 spillere i hver. Første gruppe møter 23. mars. Her er Silje Rekdal fra Vestnes Varfjell og Lisa Paulsen Halle fra Molde HK med. Den andre gruppa samles 26. mars. Her er Tina Hustad Holen fra Elnesvågen med i troppen.

J16-laget trener av Gitte Madsen-Kaarød og tidligere landslagsprofil Kristine Lunde-Borgersen. Sistnevnte spilte for klubber som Aalborg, Viborg og Vipers mens hun var på topp i karrieren. Lunde-Borgersen spilte også 181 kamper og scoret 496 mål for det norske landslaget. PÅ merittlista står blant annet tre EM-gull, to OL-gull og ett VM-gull.

Etter 2014/15-sesongen la Lunde-Borgersen opp som spiller og ble Gunnar Pettersens assistenttrener i Vipers Kristiansand. I 2017 gjorde hun comeback som spiller etter at søsteren Katrine Lunde vendte tilbake til Vipers Kristiansand.

I 2019 ble Kristine Lunde-Borgersen landslagssjef for Norges jentelandslag (LK04).