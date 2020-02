Han spilte med Pogba og trente med Ronaldo. Nå angrer Hussain på at han forlot Manchester United

Sport

Midtbanespilleren ble oppdaget av Manchester United mens han og spilte for Langhus i Follo. Unggutten fra Norge fikk sjokk da han flyttet til England. Overalt hvor han gikk på treningsanlegget møtte han superstjerner på nært hold.

– Jeg var på Statoil-akademiet til Ole Gunnar i Kristiansund og der var det en del United-folk. Jeg ble lagt merke til og dro på et treningsopphold i ei uke der jeg imponerte veldig. Så var jeg tilbake der tre-fire ganger til og flyttet over da jeg fylte 16, forteller Hussain.

– Jeg husker at da jeg var med på det akademiet kunne jeg ikke spise med kniv og gaffel, og to år seinere satt jeg og spiste i samme lunsjområde som Ferguson og Ole Gunnar og Ronaldo. Det var en stor overgang, sier han med et smil.

Han kom inn i Uniteds 92/93-årgang som var full av talentfulle unggutter som snart skulle bli store stjerner.

– Gruppa jeg var i er kanskje den beste United har hatt de siste 10-15 årene. Jeg spilte med han Paul, hehe, Paul Pogba. Og så var det en som var enda bedre enn Paul, Ravel Morrison het han. Og så var det en som ikke var så god da, men som har blitt det nå; Jesse Lingard, sier Hussain som også spilte sammen med Joshua King og Magnus Eikrem.

– Den aller beste var Morrison, det er den beste fotballspilleren jeg har sett. Jeg kan kun snakke om talentet hans, og jeg tror ikke jeg vil se noen som er bedre. Vi har selvfølgelig Messi og Ronaldo og sånn, men når vi snakker om talent tror jeg ikke jeg vil se noe bedre, sier Hussain om lagkameraten som ikke slo gjennom i United og nå er i Middlesbrough etter en lang rundreise som også inkluderer svenske Östersund.

Hussain og de andre juniorene trente enkelte dager med A-laget til Manchester United.

– Jeg har noen minner da jeg trente med de aller største. Det var virkelig United-spillere, som Rooney, Ronaldo, Tevez og Evra. Dette var et av de beste United-lagene som har vært, og jeg var ganske heldig som fikk se alle hjemmekampene, sier Hussain.,

Han reiste hjem til Norge etter to år. Det angrer han på i dag.

– Ja, jeg angrer på det, selvfølgelig. Det jeg angrer mest på nå i etterkant, er at jeg ikke skjønte hvor gode spillere jeg trente med. Han ene er verdt en milliard (Pogba). Joshua valgte å være i England og tok fighten der, plutselig fikk han muligheten i Bournemouth. Noen spiller i Premier League og har vunnet VM, mens noen jobber på flyplassen. Det er små marginer i fotball.

Hussain har hatt mange oppturer, men også noen nedturer som fotballspiller. Etter Europa League-suksessen med MFK i 2015 var han innom tyrkisk og kroatisk fotball. Så skrev han en lukrativ kontrakt med Astana i Kasakhstan fra 1. januar 2017.

– Det er jo veldig ustabilt i slike land og klubber, og de skulle ha ny sportssjef eller ny trener eller noe. Jeg fikk beskjed om at de ikke ville respektere kontrakten, så det har vi tatt videre til FIFA og det har pågått en stund, sier Hussain.

Etter tre år har FIFA-domstolen fremdeles ikke kommet fram til en avgjørelse. Hvis han vinner fram, kan Molde-spilleren få utbetalt mange millioner kroner.

– Det kan være jeg får en kompensasjon, men det er helt umulig å si hvor mye det kan bli. Nå har det gått så lenge at jeg har slutta å tenke på det. Kanskje får jeg en gladmelding, kanskje ikke. Jeg har nok med å løpe på fotballbanen og prestere for Molde, sier 27-åringen.

Han snakker også om det avgjørende målet han scoret da Molde tok seg til Europa League for fem år siden og om hvorfor borteseieren mot Celtic er hans største øyeblikk i Europa.

Hussain avslører at han har en seriøs ambisjon om å spille for det norske A-landslaget, og han forteller hvorfor han har takket nei til det pakistanske landslaget tre ganger.

Du kan høre RB-sporten der du vanligvis hører podkast. Episoden kan også spilles av i vinduet øverst i denne saken.