Da snøen manglet i Tusten, ble hele KM flyttet til Bjorli

Sport

Grunnet snømangel måtte Rival og MOI flytte Tustenrennene til Bjorli sist helg. De to Molde-klubbene ønsket velkommen til kretsmesterskap i storslalåm lørdag og kretscup i slalåm søndag under like og gode forhold. Arrangementet var et samarbeid med Bjorli Alpinsenter og Rauma Alpin.

I 14-årsklassen vant Frida Kaldhussæter (Stranda) og Henrik Stranden (Ørsta), mens Mathea Stranden (Ørsta) og Jonas Hole Hagen (Stranda) var best i 16-årsklassen. Flere lokale løpere gjorde likevel en god innsats. Nora Jendem (Rival) kjørte inn til tredjeplass i den største klassen, J14. Her kom Lilja Heidarsdottir (Rival) på åttendeplass og Charlotte Mordal Bakken (MOI) på ellevteplass. I G14 fikk Mikkel Litlere (Rival) bronse og William Ulleland (MOI) femteplass. Solveig Grønningsæter (Ørskogfjell Skilag) ble nummer tre og Synne Dahle Aandahl (Rival) nummer sju i J16.

I gutteklassen ble tvillingbroren Trym nummer tre bak Henrik Nord (Rauma Alpin), som tok sølvet bare 18 hundredeler bak vinneren.

I kretscupen for U12 vant Helle Ryste Norstrand (Stranda) og Oliver Nerland (Bærum Skiklubb). Rival-kjørerne Iris Heidarsdottir og Kristin Jendem ble nummer to og fire. I gutteklassen ble Kasper Kirkeland Sættem (Rival) nummer fire og MOI-løperne Nicklas Orset og Heine Devold nummer sju og åtte.

I slalåmrennet som inngår i kretscupen kjørte Heidarsdottir inn til ny andreplass og Jendem ble nummer sju. I gutteklassen tok Orset femteplassen, mens Sættem og Devold kjørte ut. I J14 ble Nora Jendem nummer fire, Lilja Heidarsdottir nummer åtte og Charlotte Bakken nummer elleve. Mikkel Litlere tok fjerdeplassen i G14 og Solveig Grønningsæter tredjeplassen i J16. Henrik Nord vant gutteklassen foran Trym Dahle Aandahl.