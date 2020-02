Hør Magne Hoseth lese fra sin egen selvbiografi

Sport

Magne Hoseth planla en selvbiografi etter at han scoret på frisparket som sikret Molde cupfinaleseier mot Rosenborg i 2013. Han kontaktet Romsdals Budstikkes sportsleder Trond Hustad for å få hjelp til å skrive sin egen historie.

– Magne hadde lyst til å gi ut en selvbiografi og jeg ble koblet inn i prosessen. Jeg husker vi var på Seilet på et møte med Erling Kagge i Kagge forlag, og jeg og Magne jobbet en stund med boka etter nyttår. Dette var jo på et tidspunkt der Magne Hoseth var brennhet. Han har alltid vært interessant både i Molde og i resten av Fotball-Norge, men her sto han i en situasjon etter cupfinalen der han spilte en av sine viktigste kamper, samtidig som samboeren Monica kjempet sin viktigste kamp mot kreftsjukdommen. Derfor var dette spesielt aktuelt akkurat da, sier Hustad i dag.

Hoseth erkjenner at det var en sterk opplevelse å lese begynnelsen og slutten på sin egen historie som har ligget i en skuff de siste seks årene.

– Det er tøft. Det var ei tung tid som jeg ikke husker alt av og som det plutselig blir satt ord på igjen. Jeg skulle lese dette i en tidligere podkast, men det tror jeg ikke at jeg ville klart. Jeg måtte ta det med hjem og lese det en gang for å klare komme gjennom uten for mange kunstpauser. Jeg viste manuset til min kone Monica, og hun skrek seg gjennom de seks arkene, forteller Hoseth.

Han utelukker ikke at det kan komme en selvbiografi på et senere tidspunkt.

– Jeg har hatt et liv med mye oppturer og mye nedturer, det har vært mange store omveltninger i livet mitt som gjør at det nok kunne vært interessant å fortelle min historie på et helt personlig plan, med mine egne ord gjennom hånda til Trond. Når jeg ser det han skrev for seks år siden, skjønner jeg at vi burde fullført det og kanskje bør vi gjøre det, sier Hoseth.

– Dette var en krevende tid for alle, spesielt for Magne og Monica, selvfølgelig, og derfor kom vi ikke lenger med prosjektet da. Men en kladd eller et utkast av første og siste kapittel ble skrevet ned på papiret før prosjektet ble satt på vent, sier Trond Hustad.

