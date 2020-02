PODKAST: Tre ganger har Hoseth vært redd på fotballkamp. Nå snakker han om truslene.

Sport

Magne Hoseth er gjest i den siste episoden av podkasten «RB-sporten». Der snakker 39-åringen om oppturer og nedturer gjennom karrieren. Hoseth var aldri redd for å by på seg sjøl, verken på godt eller vondt. Det førte til at han opplevde både hets og trusler fra andre lags supportere.

– Det er noen ting jeg angrer på. Ikke på at jeg mente ting eller sa fra om mobbing og så videre, men det var en del uttalelser som var lite gjennomtenkt, sier Hoseth i dag.

Han sikter blant annet til kommentaren i 2003 om at sunnmøringer og trøndere var folkeslag han ikke likte. Dette skjedde bare noen dager før Molde skulle møte AaFK på Kråmyra.

– Det var spesielt den kommentaren om Ålesund da jeg fikk drapstrusler. Jeg måtte varme opp midt på bana, og fikk ikke lov av politiet til å springe ut på sidene. Det var både politibeskyttelse og sikkerhetsfolk fra Aalesund. Det var litt alvorlig, sier Hoseth, som erkjenner at han har kjent på redsel.

– Ja. Da jeg spilte i Vålerenga var jeg på Hamar for å se Molde mot HamKam. Da var det tre som virkelig var ute etter å ta meg. Da var jeg faktisk så redd at jeg og to kamerater valgte å dra derfra. De ble utestengt på livstid for det ble heldigvis fanget på kamera. Det var ikke kjekt. Episoden i Ålesund var også litt ekkel, men da var det kontroll og folk rundt meg. Borte mot Olympiakos var det også tøft. 10.000 sto utafor og skulle ta oss. Vi måtte vente i to timer i garderoben før vi kunne dra, forteller Hoseth.

Averøyingen sier at det delvis var hans egen skyld at han fikk et image som provoserte mange i Fotball-Norge.

– Jeg var ganske kynisk for å bygge mitt eget navn som merkevare. En del av uttalelsene var gjennomtenkt selv om de ikke alltid kom heldig ut. Fra 1999 til 2006 var det vel ikke mange som fulgte med på fotball som ikke visste hvem jeg var. Men jeg la dette mer eller mindre fra meg da jeg kom tilbake til Molde, sier Hoseth.

I podkasten snakker MFK-veteranen om noen av de mange høydepunktene i karrieren, som da han scoret fra 40 meter i kvartfinalen mot Rosenborg i 2009 og da han som 18-åring senket CSKA Moskva i kvalifiseringa til Champions League og rev av seg drakta.

– Jeg hadde gullkjede rundt halsen og tape på den ene hånda sjøl om jeg ikke var skadet, mimrer Hoseth mens han rister på hodet.

Cupfinalen mot Rosenborg i 2013 var en spesielt sterk opplevelse for Molde-spilleren. Samtidig var samboeren Monica alvorlig kreftsjuk og kjempet sin viktigste kamp på St. Olavs i Trondheim.

– Det var en tøff periode. Det var en ubeskrivelig situasjon med mye følelser, sier Hoseth i dag.

Hoseth snakker om det vanskelige valget han tok da han forlot MFK i 2014. Han avslører den egentlige forklaringa på at han skriver etternavnet sitt med h mens det er registrert som Hoset i folkeregisteret.

RB-journalist Pernille Huseby gjør gjesten både flau og forlegen med sin personlige historie fra barndommen da hun var ulykkelig forelsket i Magne Hoseth. Huseby hadde plakater Spice Girls og Leonardo DiCaprio på jenterommet, sammen med de innrammede autografene til Magne Hoseth og Kjell Magne Bondevik. Hun leser høyt fra sin egen Snoopy-dagbok fra 6. klasse. Huseby innrømmer også at hun drev med telefonterror mot MFK-stjernen og ofte kjørte forbi Hoseths hus i Molde etter at hun tok lappen.

I forkant av lørdagens treningskamp mellom de to lagene i hans hjerte kommer Hoseth med sine vurderinger av Kristiansund og Molde i årets eliteserie. Du får også vite hvorfor Hoseth under podkastinnspillinga får overrakt et kunstverk av Arne Nøst, som han egentlig skulle fått da han ble kåret til «Årets romsdaling» av Romsdals Budstikkes lesere i 2013.

Panelet består av Ole Bjørner Loe Welde, Trond Hustad og Pernille Huseby. Du kan høre «RB-sporten» der du pleier å høre podkast. Episoden kan også spilles av i vinduet øverst i denne saken.