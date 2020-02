Skytterlaget bygger ut for to millioner kroner

Sport

MIDSUND: – Vi tar miljøsaken på alvor, sier leder i Per Otto Opstad, som i løpet av februar får ferdigstilt selve skytterhuset med to separate standplasser for 100 og 200 meter. Standplassen for 100 meter er et helt nytt bygg med ti plasser, noe det er for 200 meter også. Her er det nå laget støydemping inne i selve bygget for å slik at støyen blir minimal for omgivelsene, legger Opstad til.