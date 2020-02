Nå får Hustadvika nytt damelag i fotball

Sport

MOLDE: Fotballklubbene i Fræna og Eide skal samarbeide for å sikre tilbudet til damer og jenter i 2020. Navnet blir Team Hustadvika. Det ble bestemt på et møte mellom klubbene nylig. Samarbeidet er foreløpig inngått for ett år, men alle aktørene håper på en langvarig løsning. Denne sesongen skal den nye klubben stille 11-erlag i jenter 17 og 11-erlag for damer senior. I tillegg skal Eide beholde damelaget sitt (11er) i 3. divisjon, mens Malmefjorden opprettholder sitt 7-erlag.