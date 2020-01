Supporternes favoritt hadde tro på å åpne egen pub: – Det var drømmen

Sport

Molde-spiller Fredrik Aursnes er gjest i denne ukas episode av RB-sporten. Midtbanespilleren var en av MFKs aller beste spillere i fjorårets gullsesong, og ble kåret til årets spiller av Tornekrattet.

I podkasten forteller 24-åringen fra Hareid blant annet om drømmen om å åpne pub hjemme på Sunnmøre.

– Jeg hadde et intervju sammen med Karsten Warholm i Regionavisa. Da fikk vi spørsmål om hva drømmen vår var. Da sa jeg at det var å starte pub, og at det hadde jeg tro på. Jeg hadde veldig tro på at det å starte pub på Hareid kom til å gå bra, og at det var noe distriktet trengte. En skikkelig pub der man kunne drikke og spise godt, og se fotball, sier Aursnes i RB-sporten.

Du kan også høre om hans meget korte fortid i lokalpolitikken, hans savn etter gode quizprogram på TV, samt interessen fra Aalesund.

Panelet består ellers av Ole Bjørner Loe Welde og Martin Brøste.

Molde spiller årets første treningskamp hjemme mot Hødd førstkommende lørdag. Kampen har avspark klokka 14 og vises direkte på Rbnett for abonnenter. Aursnes var Hødd-spiller i fire sesonger fram til han ble Molde-spiller før 2016-sesongen.

Men sunnmøringen innrømmer at han ikke akkurat gleder seg til helgas treningskamp.

– Det er et ork. Det er fint med den første treningsleiren der vi kun har treninger, så slipper du å ha en kamp i bakhodet der du føler du må prestere. Men vi må vel gjennom det, sier han om treningskampene før sesongstart.

Podkasten kan du høre øverst i denne saka eller der du vanligvis hører podkast.