Maria fra Molde er Norges raskeste 12-åring

Sport

MOLDE: I helga tok Maria Nesje Mørkedal (12) tre førsteplasser, to andreplasser og to fjerdeplasser under Trøndersvøm i Trondheim. Det unge svømmetalentet er nå Norges raskeste 2007-utøver i sin klasse på 400 meter fri, 800 meter fri og 1500 meter fri. Vi møter henne på trening i Moldebadet noen dager etter bragden.