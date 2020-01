Solskjær vs. Haaland: Hvilken overgang er tidenes største fra Molde?

Sport

Erling Haalands suksesshistorie i norsk og internasjonal fotball preger medieverden for tida. Han er også tema i ukas podkast.

– Den største overgang i historien til og fra Molde skjer akkurat nå, og det er Erling Haaland. Han kom hit for det som er sagt å være en million kroner omtrent, og ble solgt videre til Salzburg to år etter for det som kan bli 50-60-70 millioner. Så blir han videresolgt til Dortmund etter ett år for 200 millioner. Han er 19 år gammel, og blir sikkert solgt flere ganger for enda mer penger. Dette er tidenes overgang i norsk fotball, mener sportsleder Trond Hustad.

Journalist og tidligere MFK-spiller Knut Lillebakk er ikke enig i den vurderinga.

– Jeg tror de to største overgangene til og fra Molde egentlig må være Ole Gunnar Solskjær. Han kom fra 3. divisjon og etter ett og et halvt år i Molde gikk han rett til Manchester United. Så var han tilbake som trener noen sesonger og nå er han tilbake der igjen, sier Lillebakk.

Redaktør Ole Bjørner Loe Welde snakker om da han sto på flyplassen i Molde og ventet på at Eidur Gudjohnsen skulle lande med kveldsflyet fra Oslo, og panelet diskuterer om Gudjohnsen var en suksess eller ikke det halvåret han spilte i MFK.

Journalist og supporter Pernille Huseby forteller om et traumatisk barndomsminne, da hun satt på hytta en sommerdag i 2001 og hørte på radioen at en Molde-spiller var klar for Rosenborg.

Knut Lillebakk forteller også historien om sin gode venn Clayton Zane fra Australia, som kom til Molde uten å score et eneste mål. Da MFK skulle spille generalprøve neste sesong, gikk spissen plutselig inn i Lillestrøm-garderoben og ble solgt til LSK. MFK tapte et betydelig millionbeløp da Zane ble toppscorer i eliteserien og videresolgt til Anderlecht, fordi klubben ikke hadde sikret seg en prosent i avtalen.

Panelet diskuterer også i hvilken grad media bør publisere rykter og spekulasjoner rundt overganger i fotballen. Journalist Daniel Nerli Gussiås er også med i podkasten med en rapport fra MFKs treningsleir i Spania.

Du hører RB-sporten der du vanligvis hører podkast. Episoden kan også spilles av i vinduet øverst i denne saken.