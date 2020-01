Fra vårvær til heftig vinter i løpet av to dager på Bjorli

Sport

– Sånn passe, var Mari Litlere sin første kommentar etter at lørdagens storslalåm var unnagjort. 11-åringen som kjører for Rival og går på Sellanrå skole tok bronse av 15 startende i J12. Hun hadde god grunn til å være fornøyd med kjøringa under det intense snøværet i den knallharde og isete bakken på Bjorli.