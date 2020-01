Brødreseier i snøkavet på Bjorli

Sport

Det ble seier både til Linus (15) og Sander (17) i 10 km klassisk på Bjorli. Etter planen skulle skiløperne fra Møre og Romsdal startet nyåret på Skaret. Snømangel gjorde det nødvendig for MOI å flytte rennet til Bjorli. Der var det mye snø som skapte utfordringer for arrangør og løpere. I løpet av formiddagen lavet det ned nærmere en halv meter. Dermed ble det forsinket «julekort-stemning», samtidig som løperne gjorde det de kunne for å treffe med feste og gli i de løse løypene. Brødrene fra Torvikbukt akter å holde seg i toppen gjennom hele sesongen. Motivasjon og treningsiver er det i hvert fall ikke noe å si på.