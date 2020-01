Dette visste du neppe om Moldes håndballprofil

Sport

I forrige uke kunne Rbnett melde at Molde-trener Helle Thomsen ikke får fornyet kontrakten og er ferdig i klubben etter denne sesongen. Den danske treneren har dermed bare noen måneder igjen som trener for MHK.

Molde-spiller Anniken Obaidli er gjest i denne ukas episode av podkasten RB-sporten. Der forteller håndballprofilen om hvordan hun opplever at laget skifter trener for sjette gang på fem år.

– Det kan være vanskelig. Trenere har forskjellige filosofier. Man må bare hoppe i det og håpe på det beste. Det er nesten sånn at vi har vært vant til dette, i alle fall vi som har vært her lenge. Vi vet hvordan vi kan gjøre det på best mulig måte. Nå tenkte vi at vi kom til å ha Helle en stund framover. Det ble jo trist når det ble klart at hun ikke skal være her mer, sier Obaidli.

24-åringen forteller om drømmen om landslag og spill i utlandet, samt ambisjonene for årets sesong. Molde-spilleren snakker også om at hun faktisk har spilt eliteseriehåndball for tre klubber, til tross for at hun har vært i MHK i hele sin håndballkarriere. Hun innrømmer også å ha kjent på presset etter at Molde ble tippet på medaljeplass i eliteserien av de fleste i Håndball-Norge før sesongen. Hør i tillegg Obaidli snakke om den harde kampen med å komme tilbake fra to alvorlige kneskader.

Panelet i denne episoden av RB-sporten består ellers av Ole Bjørner Loe Welde, Pernille Huseby og Martin Brøste.

Episoden kan du høre i vinduet øverst i denne saka eller der du vanligvis hører podkast.

PS: Molde spiller første kamp i 2019 hjemme mot Aker på søndag. Kampen har avkast i Molde Arena klokka 18 og vises direkte på Rbnett for abonnenter.